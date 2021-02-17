لجان حزب الوفد تواصل دعم قرارات «أبو شقة»

تواصل لجان حزب الوفد الإعلان عن دعمها الكامل لقرارات الصادرة من المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب بفصل 10 أعضاء من الحزب لاشتراكهم في مؤامرة لإسقاط الحزب.وأكدت اللجنة العامة لحزب الوفد في بني سويف، برئاسة الدكتور عمر عبد الجواد عضو الهيئة العليا، على أهمية التكاتف والترابط من أجل الحفاظ على كيان بيات الأمة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ومحمد عبد العزيز سكرتير عام اللجنة، وأحمد محمد إبراهيم رئيس لجنة شباب الوفد في بني سويف.وقالت اللجنة العامة لحزب الوفد في بني سويف، إنه بعد وضوح الرؤية كاملة، وحرصًا على كيان بيت الأمة، الذي تخطى بتاريخه 100 عام من العراقة والشموخ، داعمًا للدولة المصرية التي تشهد طفرة اقتصادية واجتماعية كبيرة، فإن اللجنة في اجتماعها ترى ضرورة ووجوب دعم احترام شرعية رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، ووكيل أول مجلس الشيوخ.ودعت اللجنة إلى ضرورة التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف كيان بيت الأمة، فالوفد باقٍ والأشخاص زائلون، حتى يظل الوفد شامخًا مساندًا للدولة المصرية ومؤسساتها، داعمًا للمواطن المصري.من جانبه، قال ياسر القلتاوي، رئيس لجنة الوفد بشبراخيت بمحافظة البحيرة، إن هذه القرارات جاءت حفاظًا على استقرار حزب الوفد ودعمًا لمكانة الحزب واستقراره والثوابت الوفدية في انتقال السلطة عبر صناديق الانتخاب من خلال عملية انتخابية ديمقراطية يتميز بها حزب الوفد.وأضاف «القلتاوي»، أن الاستقرار في قياده الحزب والهدوء من كل الأطراف سيهيئ المناخ لعودة كل الأطراف إلى بيتهم بيت الأمة، متابعًا أن قياده الحزب قادرة على احتواء الجميع ولم شمل كافة الأطراف وعودتها إلى بيت الأمة ومد جسور الثقة بين كافة الأطراف التي تحافظ على ثوابت الوفد الداعم للدولة المصرية والمحافظ على الثوابت الوطنية.فيما أعلن رمضان خليل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة شمال سيناء تأييده الكامل لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والتي تهدف إلى استقرار الحزب.وأكد «خليل»، أن استقرار بيت الأمة من استقرار المناخ السياسي للدولة المصرية، لذلك فإن الحفاظ عليه وعلى ثوابته ومبادئه يُعد واجبًا وطنيًا للحفاظ على هذا الوطن وتاريخه ومستقبله.