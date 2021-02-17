التعليم تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.جدير بالذكر أنه تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، على أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.