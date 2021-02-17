البرهان يعد بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية للسودان

وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة جميع العوائق التى تواجهها.وأشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان بمواقف المملكة الداعمة للسودان وبالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأكد رئيس المجلس السيادي، حرص السودان على تطوير التعاون المشترك مع السعودية فى المجالات الاقتصادية والتجارية، ووعد بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة جميع العوائق التى تواجهها.من جانبه، قال قطان إن زيارته للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولأهمية السودان للمملكة ولتأكيد وقوفها مع الشعب السوداني، مشيرا إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة، لاسيما الاستثمارات السعودية في الخرطوم والمشاريع التي يرغب السودان فى إقامتها في المملكة.وأعلن عن ترحيب المملكة بالزيارة المرتقبة لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم والفريق المرافق له، واستعداد المملكة لمناقشة كل المشاريع التى يطرحها.