رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالاتWE

يحرص كثير من مستفيدي معاشات برنامجي تكافل وكرامة على معرفة كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة الذي وفرته الشركة المصرية للاتصالات WE لمستفيدي معاشات وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية ورفع العبء عن الأسر الأولي بالرعاية، حتى يتمكنوا من التواصل مع ذويهم والتعرف على مواعيد استحقاق صرف المعاشات من خلال الرسائل النصية التي ترسلها الوزارة للمستفيدين.

تسجيل خط وي تكافل وكرامة

ويرصد موقع " الدستور " في هذا الصدد خطوات تسجيل خط وي تكافل وكرامة وكيفية حجز خط وي تكافل وكرامة بكل سهولة والشروط المطلوبة لقبول طلبات استلام وتسجيل خطوط تكافل وكرامة، حيث يتميز خط وي للعملاء 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، وأيضًا 15 رسالة نصية قصيرة، و100 ميجابايت إنترنت في السطور التالية:-

في البداية يجب أن يتوجه مستفيد المعاش إلى منفذ البيع المحدد لاستلام شريحة خط وي من الشركة المصرية للاتصالات.

شروط استلام خط وي تكافل وكرامة

-يجب عند استلام خط وي تكافل وكرامة من خلال حضور الشخص المتقدم بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على اقرار استلام الشريحة.

- بعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويل العميل الي الخدمة الصوتية كي يتم تفعيل الشريحة.

- وأخيرًا يتلقى العميل رسالة نصية لتفعيل الشريحة.

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خطوات حجز خط وي تكافل وكرام ة

- الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي.

- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.

- كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة الشهر يوم).

- اختيار علامة أنا لست ربوت.

- الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها، ويطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، ويحدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل).

- فور الضغط على زر "تسجيل" تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح" - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.