دعاء المطر المستجاب | أدعية مختارة واردة عن النبي 2021

دعاء المطر المستجاب

دعاء لابي المتوفي في المطر

دعاء للمتوفي في المطر

دعاء للحبيب في المطر

يبحث الكثير على مؤشر البحث جوجل عن دعاء نزول المطر، حيث نقدم لكم أفضل دعاء للمطر المستجاب، ويتوسل المسلمين والمسلمات الموجودين فى جميع الدول إلى الله (عزوجل)، بالدعاء فى أوقات الأمطار، حتى يقضى الله حوائجهم فيما يرغبون، وتأتى الأمطار خلال الفترة الحالية لسوء الأحوال الجوية تزامنا مع قرب نهاية فصل الشتاء.وكان من أحب وأفضل أدعية عن المطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم صيبًا نافعًا".وكان الصحابة والتابعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يرددون أدعية متتعدة، منها اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".الدعاء يقرب القلوب إلى الله، ويقى المسلم من الشعور بالكبر، ومن إحدى الأدعية للمتوفى فى المطر، هو "اللهم أروي قبر أبي وأجعل له في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين"، وأيضا "اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين".ويجب على جميع المسلمين والمسلمات الدعاء فى المطر، للمتوفى، حتى لا نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر، وهناك العديد من الأدعية منها "اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار".ويدعو الشاب أو الفتاة عند نزول المطر للحبيب، هو دليل قوي على مدى إيمان العبد بالله، ونستعرض لكم أهم الأدعية للحبيب أو الزوج، وهو "ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وبعد عن جادة الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمره ولم يفتح له الى فسيح مناهل الصفو والقربات".