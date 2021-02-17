رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دعاء المطر المستجاب | أدعية مختارة واردة عن النبي 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:06 م
دعاء المطر
دعاء المطر
حسين العمدة
طباعة
يبحث الكثير على مؤشر البحث جوجل عن دعاء نزول المطر، حيث نقدم لكم أفضل دعاء للمطر المستجاب، ويتوسل المسلمين والمسلمات الموجودين فى جميع الدول إلى الله (عزوجل)، بالدعاء فى أوقات الأمطار، حتى يقضى الله حوائجهم فيما يرغبون، وتأتى الأمطار خلال الفترة الحالية لسوء الأحوال الجوية تزامنا مع قرب نهاية فصل الشتاء.

وكان من أحب وأفضل أدعية عن المطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم صيبًا نافعًا".

دعاء المطر المستجاب


وكان الصحابة والتابعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يرددون أدعية متتعدة، منها اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‪‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء لابي المتوفي في المطر


الدعاء يقرب القلوب إلى الله، ويقى المسلم من الشعور بالكبر، ومن إحدى الأدعية للمتوفى فى المطر، هو "اللهم أروي قبر أبي وأجعل له في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يارب العالمين"، وأيضا "اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين".

دعاء للمتوفي في المطر


ويجب على جميع المسلمين والمسلمات الدعاء فى المطر، للمتوفى، حتى لا نحرم أمواتنا من الدعاء ولو قصير يغير حالهم في القبر، وهناك العديد من الأدعية منها "اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار".

حكم تربية القطط في المنزل (dostor.org)

دعاء للحبيب في المطر


ويدعو الشاب أو الفتاة عند نزول المطر للحبيب، هو دليل قوي على مدى إيمان العبد بالله، ونستعرض لكم أهم الأدعية للحبيب أو الزوج، وهو "ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وبعد عن جادة الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمره ولم يفتح له الى فسيح مناهل الصفو والقربات".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل في ثقافة دمياط

نادي أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا