يرغب الكثير من المواطنين، وخاصة السيدات التي تحب تربية الحيوانات، عن معرفة حكم الشرعية الإسلامية في تربية القطط في المنزل، بالسؤال عنها عبر محركات البحث الشهيرة، وفي الجروبات الخاصة الإسلامية، والخاصة بالفتاوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.





حيث خرج عدد من الأطباء لتوجيه المواطنين، لمواجهة الفيروس، ومن بين الإرشادات الابتعاد عن الحيوانات، والتي ربما تنقل الفيروس، أقوال كثيرة تتردد بين الحين والآخر حول طرق انتقال العدوى من فيروس كورونا.

ماهو حكم تربية القطط في المنزل

وللمواطنين الذين يرغبون في معرفة حكم الشريعة الإسلامية في تربية القطط، فقد أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، ومدير إدارة الفتاوي الهاتفية بدار الإفتاء، في سؤال ورد إليه خلال البث المباشر عبر صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي، إن تربية القطط حلال، ولكن من الأهمية والضرورة أن لا يكون هناك إسراف في الإنفاق عليهم في المأكل والمشرب.





وأوضح شلبي، أن الإسراف في الإنفاق على الحيوانات والقطط، خلال تربيتهم حرام شرعًا،، لأن الأولى بهذه النفقات والأموال الغارمين والغارمات والفقراء والمساكين، ومن المفترض أن نبدأ بالأولى، والأحوج للرعاية والاهتمام، والذين ليس لديهم دخل ولا مأوى نساعدهم في تدبير أمورهم الحياتية.





وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، إذا تعدى الإنفاق على القطط وتربيتها حد الإسراف، فلا يفضل تربيتهم من الأساس، ولا شرائهم.

الدليل الشرعي على تربية القطط

أجمع علماء الأمة على أن تربية القطط جائزة شرعًا، واستدلّوا على ذلك بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إنها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ).





أقرأ ايضا:



