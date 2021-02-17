من يتحمل ضرائب متنزهات القرى السياحية؟

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة القرى السياحية، خاصة في المدن الشاطئية، حيث يفضل الكثيرون شراء وحدات بها، سواء لاستثمارها أو لقضاء العطلات، نظرًا لما تتمتع به من خدمات وأماكن ترفيه متنوعة بين حدائق وحمامات سباحة وملاعب وغيره من الخدمات، مخلقة سؤالًا أساسيًا حول من يتحمل ضريبة تلك الخدمات وقد بيعت الوحدات جميعها للأفراد؟.يجيب "الدستور" على هذا السؤال من واقع قانون الضريبة العقارية الحالي، فيما يلي.لم يغفل القانون تلك المسألة، فهو يرى أن تلك الملاعب والحدائق تقع ضمن المساحة الكلية للقرية السياحية، وهي من المنافع التي ينتفع بها مالكو الوحدات السكنية بتلك القرية، كما أنها من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية السنوية لتلك الوحدات، وبالتالي تتم مراعتها عند تقدير القيمة الإيجارية، والتي تحسب على أساسها الضريبة المستحقة على كل وحدة.