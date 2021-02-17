رئيس حزب تركي: سياسة أردوغان تخلق المشاكل لبلادنا

قال رئيس حزب العمال التركي أركان باش، إن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان و"كذبه الدائم على شعبه في كل الأمور الداخلية والخارجية"، خلقت المشاكل لتركيا.وأضاف باش في جلسة البرلمان، أن "أسلوب أردوغان في إخفاء الحقيقة عن الشعب خلق وما زال الكثير من المشاكل لتركيا"، موضحا أن "العالم يعي جيدا أكاذيب أردوغان التي يخفيها عن الشعب عبر وسائل الإعلام الخاصة والحكومية والتي يسيطر على 95 بالمئة منها".وأشار باش إلى أن أي محاولة من قبل المواطنين الأتراك عبر شبكات التواصل الاجتماعي لفضح أكاذيب أردوغان باتت تلاحق من قبل الأمن والقضاء في دليل على سياسات أردوغان القمعية.من جانبها، أكدت زعيمة الحزب مارال اكشانار أن ما يهم أردوغان هو نظامه الفاسد والاستبدادي دون أن يبالي بكل ما يعاني منه معظم المواطنين الأتراك من البطالة والفقر والجوع الذي سببه هو، على حد تعبيرها.وقالت اكشانار في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها "أردوغان لا يحترم الدستور أبدا وما يسعى إليه هو إلهاء الشعب بنقاشات تافهة حتى ينسى مشاكله اليومية التي هو السبب فيها، فالمواطنون باتوا يبحثون عن قوت يومهم في صناديق القمامة والبعض بات ينتحر من الفقر والجوع"، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.