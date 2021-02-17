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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير في الأحياء الدقيقة: الطقس البارد قد يساعد أثينا في المعركة ضد كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:17 م
الطقس البارد
الطقس البارد
وكالات
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قال خبير يوناني متخصص في الأحياء الدقيقة لمحطة سكاي التلفزيونية اليوم الأربعاء، إن فترة الطقس البارد خلال الأيام القليلة الماضية يمكن أن تساعد منطقة أثينا الكبرى في تقليل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر ألكيفياديس فاتوبولوس: "نأمل أن يكون الإغلاق أكثر فعالية بسبب الطقس البارد: يبقى الناس في منازلهم، وتقل الحركة، وتقل المخالطة"، ومع ذلك، قال إن الإغلاق الصارم الذي تم فرضه لمدة أسبوع قد لايزال يطلب التمديد.

وأضاف: "من الناحية الصحية سيكون ذلك اكثر أمانا".

وقالت ماريا تيودوريدو، رئيسة لجنة التطعيم في اليونان، إن عدد الحالات النشطة قد ارتفع من نحو 10 آلاف حالة إلى 15400 حالة تقريبا منذ الأسبوع الماضي، وأضافت أن تمديد الإغلاق ليس مستبعدا.

وبموجب القيود المفروضة في أثينا، يتعين على الأشخاص ارتداء الكمامة عند التواجد في الأماكن العامة، كما أن المحلات التجارية والحانات والمقاهي مغلقة، ويمكن للمقيمين مغادرة منازلهم فقط - بعد تنبيه الدفاع المدني أولا عن طريق رسالة نصية - للذهاب إلى العمل، وشراء المستلزمات من البقالة، والذهاب إلى الطبيب أو عمل بعض التمارين.

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