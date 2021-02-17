طالع.. حالة الطقس في الاسكندرية اليوم 17-2-2021

حالة الطقس في الاسكندرية اليوم

إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

استعدادت محافظة الاسكندرية لمواجهة الطقس السيئ





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اجتاحت موجة من الطقس السيئ سواحل المدينة، خاصة محافظة الإسكندرية، والتي تشهد موجة من الطقس السيئ، لليوم الثاني على التوالي مصاحبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة، مع سرعة الرياح، وأمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مما أدت إلى إغلاق عدد من المواني البحرية، وتعليق الأنشطة البحرية.وناشدت الاجهزة المعنية داخل المحافظة المواطنين بتوخي الحذر، أثناء القيادة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وذلك للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، كما كشفت الأجهزة التنفيذية،عن رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، وإعلان الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، بجانب نشر نحو 180 سيارة شفط في الشوارع والميادين، لرفع تراكمات المياه أولا بأول.كما قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.ومن جانبه، أكد المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء لسلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات المسطح المائي.ومن جانبه، طالب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، بالتواجد الميداني، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات وكسح مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.كما أكد الشريف، علي جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، والأماكن المتضررة.وتتعرض عروس البحر المتوسط "الاسكندرية" حاليا لنوة "أنواء الشمس الصغيرة" علي أن تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية، وأمطار غزيرة، واتخذت محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية استعداداتها لتصريف المياه ومنع تراكمها بالشوارع لتسيير حركة المواطنين، مع تكثيف الخدمات المرورية بمختلف الميادين والشوارع لمنع تكدس السيارات.