رياح وأمطار والحرارة 7 درجات.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد اليوم الثلاثاء 16 فبراير وتستمر لمدة 72 ساعة إلى الخميس 18 فبراير، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي متكون بالقرب من الجزر اليونانية، ويتجه نحو السواحل الشمالية المصرية بسبب التيارات القطبية الباردة، يصاحبه نشاط في حركة الرياح الشمالية الغربية الباردة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء.وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، ونشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد، إذ تصل فرص تساقط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى والقناة إلى 50% على فترات متقطعة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 18 درجة، والصغرى ما بين 7 إلى 9 درجات.وتتواصل حالة الطقس السيئ بعد غدًا الأربعاء 17 فبراير الجاري، لتشهد محافظات القاهرة الكبرى فرص متوسطة لسقوط الأمطار على فترات متقطعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 إلى 13 درجة نهارًا، و7 إلى 8 درجات ليلا، وتشهد محافظات الوجه البحري أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح، فيما تتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 12 إلى 13 درجة نهارًا، و7 إلى 8 درجات ليلا، كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة.