رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رياح وأمطار والحرارة 7 درجات.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:42 ص
طقس
طقس
ريم محمود
طباعة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد اليوم الثلاثاء 16 فبراير وتستمر لمدة 72 ساعة إلى الخميس 18 فبراير، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي متكون بالقرب من الجزر اليونانية، ويتجه نحو السواحل الشمالية المصرية بسبب التيارات القطبية الباردة، يصاحبه نشاط في حركة الرياح الشمالية الغربية الباردة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية، ونشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد، إذ تصل فرص تساقط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى والقناة إلى 50% على فترات متقطعة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 18 درجة، والصغرى ما بين 7 إلى 9 درجات.

وتتواصل حالة الطقس السيئ بعد غدًا الأربعاء 17 فبراير الجاري، لتشهد محافظات القاهرة الكبرى فرص متوسطة لسقوط الأمطار على فترات متقطعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 إلى 13 درجة نهارًا، و7 إلى 8 درجات ليلا، وتشهد محافظات الوجه البحري أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح، فيما تتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 12 إلى 13 درجة نهارًا، و7 إلى 8 درجات ليلا، كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة.

موضوعات متعلقة

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

غزيرة ورعدية.. «التنبؤ بالفيضان» يوضح خريطة سقوط الأمطار

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

الصور

image description

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

image description

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط: استلام مجازر آلية جديدة بعد تلافي العيوب

image description

تعاون مشترك جديد بين جامعتي «أسيوط» و«زايد» الإماراتية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

حمى القش تصل اليابان

استطلاع: 30% من طلبة الثانوية باليابان يعانون الاكتئاب

اليونان تبدأ تطبيق غرامات على مخالفي إجراءات كورونا غدا

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

«التغيرات المتعلقة بشبكات التواصل في الريف».. دكتوراه بآداب المنصورة

«إيجبت آرت فير» يجمع 120 من الفنانين العرب تحت سماء القاهرة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)