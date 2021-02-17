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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني يجدد التأكيد: الاتفاق النووي غير قابل للتغيير

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:59 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، التأكيد على أن "الاتفاق النووي غير قابل للتغيير".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول:"على العالم كله أن يعرف أننا لن نغير في هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن بلاده لن تقبل بأن تعديل على الاتفاق بعدما صمدت أمام كل الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقال للقوى الغربية:"إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا بالاتفاق على شكله الحالي".

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

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