خالد الصاوي مليونير في «اللي مالوش كبير»

يواصل الفنان خالد الصاوي، تصوير أحداث مسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"، في فندق كمبنسكي بالتجمع الخامس، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن الصاوي يقدم شخصية صاحب شركة كبيرة وهو رجل غني للغاية وذو نفوذ كبير، لافتا إلى أنه يصور أغلب مشاهده مع الفنان خالد سرحان هذه الفترة، حيث يتم تصوير أول 15 حلقة من العمل هذه الأيام.المسلسل من بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز، وخالد الصاوي، وأحمد العوضي، وإيمان السيد، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.