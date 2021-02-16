السعودية: سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أراضينا

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.‏‎وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في ‎اليمن.‏‎وجدد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.‏‎وإلى جانب ذلك استعرض مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها.