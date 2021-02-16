انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي في حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع لمعرفة وجود شبهه جنائية من عدمه.تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع.وكشفت المعاينة الأولية عن أن ماسًا كهربائيًا شب في الشقة تسبب في نشوب الحريق والذي أسفر عن إتلاف كل الشقة وعدم وجود إصابات.وتلقت النجدة بلاغًا يفيد باشتعال شقة سكنية بمنطقة التجمع ليتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق وفرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق للشقق المجاورة.