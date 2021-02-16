«للأناقة والدفء».. إليكم مجموعة أزياء للأجواء الممطرة

وإليكم مجموعة من الأزياء التي ينبغى عليك ارتدائها في مثل هذه الأجواء:

المعاطف

الجواكيت

الكارديجان الصوفي

الكنزة الصوفية

بلوفر تريكو

الأزياء الكلاسيكية

تشهد البلاد موجة من تقلبات الطقس اليوم، تستمر عدة أيام، لهذا يمكنك أن تستعد لها من خزانتك الشتوية التي ربما انتهيت منها باكرا هذا العام.يمكنك ارتداء المعاطف الطويلة التي تحت الركبة مع بنطال ضيق، وبوت مخصص للأجواء الممطرة وسيحميك من المياه المتراكمة على الأرض، أو الأحذية الجلدية، لكن عليك الابتعاد عن الشمواه لأنها ستتسخ بسرعة، وربما تفقد حذائك ولن يصلح للاستخدام مرة أخرى.يمكنك اختيار الجواكت الجلد من خزانتك الشتوية التي ستمنحك الأناقة والحماية في تلك الأجواء الممطرة، فيما عليك تجنب القطع الطويلة من الأسفل حتى لاتتسخ بالمياه.يعتبر خيارا جيدا في تلك الأيام، بالعديد من ألوانه المبهجة،وأكمامه الطويلة، على البناطيل الجينز الضيقة، والشميز أسفل الكاريجان، وهي موضة متجددة، تفضلها العديد من الفتيات سواء المحجبات أو غير المحجبات.من أفضل القطع التي يفضلها الرجال، وتمنحهم الدفء خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، والوشاح الذى يمنحهم مظهرا أنيقا، مع العديد من الربطات التي تميزك عن البقية.من الأزياء التي يمكنك الاعتماد عليها في تلك الأجواء، مع البنطلون الجينز، ويمكنك إضافة ربطة العنق إذا أحببت ذلك.ربما لاتفضل في الأجواء الممطرة، ولكن يمكنك ارتدائها بالفعل إذا كنت ذاهبا لمقابلة عمل، أو ظروفك تقتضى ذلك، وحاول أن تردي الملابس الثقيلة أسفل منها، ويمكنك اختيار العديد من الألوان.