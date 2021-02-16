رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«للأناقة والدفء».. إليكم مجموعة أزياء للأجواء الممطرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:43 م
أزياء للأجواء الممطرة
أزياء للأجواء الممطرة
غادة موسى
طباعة
تشهد البلاد موجة من تقلبات الطقس اليوم، تستمر عدة أيام، لهذا يمكنك أن تستعد لها من خزانتك الشتوية التي ربما انتهيت منها باكرا هذا العام.

وإليكم مجموعة من الأزياء التي ينبغى عليك ارتدائها في مثل هذه الأجواء:

المعاطف
يمكنك ارتداء المعاطف الطويلة التي تحت الركبة مع بنطال ضيق، وبوت مخصص للأجواء الممطرة وسيحميك من المياه المتراكمة على الأرض، أو الأحذية الجلدية، لكن عليك الابتعاد عن الشمواه لأنها ستتسخ بسرعة، وربما تفقد حذائك ولن يصلح للاستخدام مرة أخرى.

الجواكيت
يمكنك اختيار الجواكت الجلد من خزانتك الشتوية التي ستمنحك الأناقة والحماية في تلك الأجواء الممطرة، فيما عليك تجنب القطع الطويلة من الأسفل حتى لاتتسخ بالمياه.

الكارديجان الصوفي
يعتبر خيارا جيدا في تلك الأيام، بالعديد من ألوانه المبهجة،وأكمامه الطويلة، على البناطيل الجينز الضيقة، والشميز أسفل الكاريجان، وهي موضة متجددة، تفضلها العديد من الفتيات سواء المحجبات أو غير المحجبات.

الكنزة الصوفية
من أفضل القطع التي يفضلها الرجال، وتمنحهم الدفء خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، والوشاح الذى يمنحهم مظهرا أنيقا، مع العديد من الربطات التي تميزك عن البقية.

بلوفر تريكو
من الأزياء التي يمكنك الاعتماد عليها في تلك الأجواء، مع البنطلون الجينز، ويمكنك إضافة ربطة العنق إذا أحببت ذلك.

الأزياء الكلاسيكية
ربما لاتفضل في الأجواء الممطرة، ولكن يمكنك ارتدائها بالفعل إذا كنت ذاهبا لمقابلة عمل، أو ظروفك تقتضى ذلك، وحاول أن تردي الملابس الثقيلة أسفل منها، ويمكنك اختيار العديد من الألوان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»