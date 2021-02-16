«أولياء أمور مصر» يطرح أفكارا بدلية لدمج ترمي الشهادة الإعدادية

علقت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بدمج الترمين لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن هناك حالة من الجدل أثارتها تلك القرارت.وأكدت "الحزاوي" في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، وجدوا في ذلك ظلما شديدا لأن المناهج كبيرة.وطالبت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، الوزير بإعادة التفكير في أمر طلاب الإعدادية من جديد، ومن السيناريوهات التي يمكن التفكير فيها:- جعل طلاب الصف الأول والثاني الثانوي امتحاناتهم في المنزل لأن التابلت سهل الأمر في عقد امتحانات لهم ونزول طلاب الإعدادية بدل منهم في نفس أيامهم، وعقد امتحانات شهرية لطلاب الإعدادية في الترم الثاني وبذلك ننتهي من أزمة امتحانات آخر العام لهم، قائلة: "والسنة الماضية لا ننسى أن طلاب الإعدادية كانت الأبحاث وسيلة التقييم لديهم في الترم الثاني".- السيناريو الآخر وهو تحديد دروس معينة من الترم الأول يتم الامتحان فيها للتخفيف عنهم.واختتمت: "جميعا نثمن جهود الوزارة في إنهاء السنة الدراسية في ظل وباء كورونا علي خير ولكن الطلاب لا ذنب لهم في هذه الظروف".