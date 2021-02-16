تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حول رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وخطوات التسجيل والاستعلام، حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكهرباء، ويقوم المواطن بالدخول عليها للانتهاء من كافة الإجراءات التي يريد أن تنفيذها.





وتقدم المنصة ما يزيد عن 17 خدمة إلكترونية، حيث تم تفعليها خلال الفترة القليلة الماضية، للتسهيل على المواطنين، وتخفيف الأعباء عليهم من الذهاب إلى المقار، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من اجتياح العالم لفيروس كورونا المستجد.





رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يمكن للمواطنين الذين يريدون الدخول عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التسجيل من خلال الرابط من هنا ، حيث يقوم المواطن باخيتار شركة الكهرباء التابع لها، ضمن التسع شركات التي توجد في مصر.





وبعد اختيار اسم شركة الكهرباء التابع لها المواطن، يقوم بالضغط على خانة خدمة العملاء، ثم النقر على أيقونة الخدمة التي يريدها سواء قراءة العداد أو غيرها من الخدمات التي يرغب في الانتهاء منها، ويبدأ يدخل جميع المعلومات التي يريدها المتعلقة به وبالخدمة التي يقوم بها.





خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

تقدم منصة الكهرباء الموحدة العديد من الخدمات التي تسهل عملية انتهاء الاجراءات للمواطن، حيث توفر الجهد والوقت، وتمنع كذلك التكدس في المقار، حيث يستطيع الفرد من خلال المنصة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة، إضافة إلى تقديم طلب تركيب عداد كودى، ويستطيع ايضا الحصول على شهادة بيانات استهلاك.









ومن ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة أيضا تسجيل قراءة عداد الكهرباء، ودفع فواتير استهلاك الكهرباء، إضافة إلى خدمة تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية، كما يمكن للمواطن أيضا من خلال المنصة تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية، وطلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطن جميع الأمور.



