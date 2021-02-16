رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر لطرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخول من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والتعرف على موقف حجز الوحدات السكنية أونلاين التي طرحتها الوزارة في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

- في البداية يتم تسجيل الدخول من قبل المتقدم للحصول على وحدة سكنية إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا .

-بعد تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

- ويوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا .

- تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول

- قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز

- الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب

- ثم الدخول مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما حددت وزارة الإسكان أرقام الخط الساخن للاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال تسجيل الرقم القومي وإرساله في رسالة نصية على إحدى الأرقام التالية وسيتم الرد بموقف الحجز أو الاتصال من أي تليفون محمول " وهي 1188 أو 5777، ، أو الاتصال من أي خط أرضي على رقم 090071117.

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