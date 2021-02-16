أسعار الحديد اليوم في مصر 16-2-2021

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2021 في مصر بالأسواق المصرية





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ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت من خلال موقع " جوجل " عن أسعار الحديد اليوم في مصر، وذلك من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث شهدت أسعار الحديد حالة من الثبوت والإستقرار في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ.ويعرض " الدستور " في تقريره للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، كفاة التفاصيل والأسعار التي تخص أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر بالأسواق المصرية.1 - وسجل سعر حديد عز اليوم بالأسواق المصرية على مدار الأسبوع استقرارًا ثابتًا، ليسجل نحو ما يقرب إلى 13654 جنيه للطن.2 - وبلغ سعر حديد المصرين اليوم بالأسواق المصرية المملوكة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ليسجل نحو ما يقرب إلى 13550 جنيه للطن.3 - وشهد سعر حديد الجارحي اليوم بالأسواق المصرية ثباتًا في الأسعار، ليسجل نحو ما يقرب إلى 13450 جنيه للطن.4 - وبلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى 13550 جنيه للطن أرض مصنع.5 - وشهد سعر حديد السويس للصلب اليوم بالأسواق المصرية ثباتًا في الأسعار، ليسجل نحو ما يقرب إلى 13550 جنيه للطن.6 - وبلغ سعر حديد المراكبي اليوم بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى 13400 جنيه للطن أرض مصنع، ويعتبر من المصانع المتكاملة في مصر.7 - وشهد سعر حديد العشري للصلب اليوم بالأسواق المصرية ثباتًا في الأسعار، ليسجل نحو ما يقرب إلى 13300 جنيه للطن.وفي سياق متصل، شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية، استقرارًا رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والخليجية، ولم تسلم أسعار العملات من الأزمة حيث شهد أسعار الدولار وأسعار اليورو أيضًا إنهيارًا غير متوقع، وبلغ سعر الحديد في مصر نحو ما يقرب إلى حوالي ما بين 13300 - 13654 جنيهًا أرض المصنع، مع مواصلة المبيعات في الأسواق بمصر، وشهدت أيضًا انخفاضًا غير متوقع على الطلب بشكل كبير جدًا لمدة أشهر.