تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

وتردد قناة طيور الجنة أصبح ترند البحث حيث يشهد محرك جوجل الشهير عمليات متزايدة من البحث حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 من قبل كثير من الأسر العربية الباحثة عن تقديم المتعة الحقيقة لأطفالها، وهو الأمر الذي دفعنا لتخصيص مقالنا اليوم كي نوفر لكم تردد طيور الجنة الجديد بعد التعديل حتى يستمتع الصغار بأوقاتهم عبر شاشاتهم المفضلة.



تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: رأسي V.



قناة طيور الجنة

من أشهر وأبرز القنوات التي تعمل في مجال الإعلام الطفولي تردد قناة طيور الجنة وقد تم إطلاق أول بث لها منذ عام 2008، وحلق نجمها في سماء الإعلام معلنًا عن ميلاد نجم جديد في عالم الفضائيات "قناة طيور الجنة" وسرعان ما أصبح النجم الوليد ينير سماء الفضائيات ومن ثم تربع على العرش ليصبح النجم اللامع بين قنوات الأطفال.



قناة طيور الجنة هي قناة أردنية تعمل تحت إدارة وأشراف رجل الأعمال خالد مقداد، وهو المهندس الذي ترك مجال دراسته واندرج في مجال الغناء حيث أسس فرقة غنائية مكونة من أطفال وكان لديه هدف محدد وهو أن يقدم من خلال فرقته الغنائية معلومات مبسطة للصغار، وبالفعل نجح وبدأ النجاح يلاحق فرقته وكانت فرقة مقداد الغنائية تحمل اسم طيور الجنة، وبعد النجاح الذي حققته فرقة طيور الجنة الغنائية قرر خالد مقداد أن ينشأ قناة فضائية يقدم من خلالها أغاني فرقته ومحتوى مميز يسهم في تنمية الطفل العربي، وبالفعل في عام 2008 أنشات القناة ورويدًا رويدًا بدأت تغزو البيوت العربية إلى أن أصبحت القناة الأكثر شهرة على مستوى المنطقة العربية بأكملها طيور الجنة.





اقرأ ايضا

على الرغم من تنوع وتعدد القنوات الفضائية التي تعمل في مجال الإعلام الطفولي إلا أن هناك قناة واحدة متربعة على القمة وهي قناة طيور الجنة والتي تعد بمثابة النافذة الإعلامية للطفل العربي على مستوى المنطقة العربية بأكملها، وقناة طيور الجنة ليست قناة ترفيهية فقط فهي لها دور فعال في تنمية القدرات الفكرية والذهنية لدى الصغار، فضلًا عن كونها تعتمد بشكل أساسي في تقديم محتواها وتوصيله للمتابعين الصغار بشكل مبسط ويسر وذلك عبر مقدمي البرامج.