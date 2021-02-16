حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

في البرازيل التي اعتبرت في السابق مثالا يحتذى به في التلقيح الجماعي، بالكاد تلقى أكثر من 2% من السكان البالغ عددهم 212 مليونا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد شهر من انطلاق الحملة الوطنية التي تسير بوتيرة بطيئة.في ظل عدم وجود توجيهات واضحة من حكومة جايير بولسونارو، وجدت الولايات والمدن البرازيلية نفسها متروكة لتدبير أمرها، مع العديد من الإخفاقات والتزوير وحتى تعليق عملية التلقيح كما حصل في ريو دي جانيرو والسلفادور بسبب نقص الجرعات.وتلقى حوالى 5،2 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح في ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس، مع وفاة ما يقرب من 240 ألف شخص.وبدأت حملة التلقيح في البرازيل متأخرة أسابيع عن الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأوروبية، وهي أيضا من الدول الاكثر تضررا بالوباء.