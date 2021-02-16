محمد خيرت: نحرص على نقل المعلومات الموثقة والسليمة عن مصر للخارج

قال محمد محمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا (أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرا في العالم)، إنه مصري بالخارج يدرس في أستراليا ويعيش في فيتنام.وأضاف: "مصدر معرفتي عن مصر كان المواقع الأجنبية، وكان هناك انحياز في العرض، فجاء موقعنا بهوية مصرية وطريقة يفهمها المصريون بالخارج، بأصوات مصرية تصل لملايين الناس في الإطار الثقافي والاجتماعي".جاء ذلك خلال فعاليات الندوة النقاشية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، بتنظيم من مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة وفي إطار مؤتمرات "مصر تستطيع"، لمناقشة المشاركة السياسية وتمكين الشباب.وأكد خيرت أن مركز وزارة الهجرة للحوار يعد خطوة جيدة لعرض إنجازات الدولة المصرية، مشيدا بدور الوزارة على مدار سنواتها الخمس، واهتمامها بالمصريين بالخارج.ووجه خيرت استفسارا لأعضاء مجلس النواب حول آلية الحصول على معلومات موثقة وسليمة لنلقها للمصريين بالخارج، وهو ما أجابت عنه د. شيماء عبد الإله، بأن هناك شائعات كثيرة مغلوطة عن الدولة المصرية.وأوضحت أنها ترأست تحرير موقع "لا بروجريه" وحرصت على نشر الحقائق للمصريين بالخارج، والمهتمين بالشأن المصري، مضيفة أن الوزارات المصرية وكذلك الرئاسة لها مواقع يتم تحديثها أولا بأول ويمكن التنسيق مع المصريين بالخارج لنقل المعلومات في مجتمعاتهم التي يقيمون بها في الخارج.