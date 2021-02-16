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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قبل الموعد.. غلق باب الاكتتاب في صندوق «سيولة» بحجم إصدار يتخطى مليار جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:59 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي غلق باب الاكتتاب في صندوق "سيولة"، وهو صندوق شركة "إن آي كابيتال" النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي؛ بحجم إصدار يتخطى المليار و75 مليون جنيه، ويأتي غلق باب الاكتتاب قبل موعده المحدد في 10 مارس 2021 نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته فترة الاكتتاب.

وقالت «السعيد»، إن النجاح الهائل الذي حققته شركة "إن آي كابيتال" -الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي- في طرح صندوق "سيولة" كصندوقها النقدي الأول دليل على تميز أدائها ونمو الدور الذي تقوم به في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرة إلى أن طرح هذا النوع من المنتجات الاستثمارية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة وسندات الحكومة مما من شأنه أن يحفز عملية التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة "إن آي كابيتال" قائلًا: "نفتخر بقيام شركة "إن آي كابيتال" بإطلاق صندوق سيولة النقدي بنجاح، وهو ما يعتبر استكمالًا لدورها المتنامي في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتلبيةً لحاجة السوق لأوعية ادخارية جديدة تتيح للأفراد والمؤسسات الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية".

وعلق محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" على نجاح الطرح قائلًا: "قدرة "إن آي كابيتال" على تغطية الإصدار الأولي لصندوق "سيولة" بأكثر من 21 ضعف يعكس خبرة العاملين بالشركة على إصدار وترويج الصناديق الاستثمارية، وعلي دعم قيادات بنك الاستثمار القومي للشركة، وثقة حاملي الوثائق في "إن آي كابيتال" وبنك الاستثمار القومي".

وأضاف:" ستشهد الفترة القادمة توسع في الأنشطة والخدمات المقدمة من الشركة لتلبية حاجة عملائنا من المؤسسات والأفراد، وخاصةً بعد أن تم استكمال الاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية الشهر الماضي".

ووجه حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة "إن آي كابيتال" الشكر للقائمين على صندوق "سيولة" وجميع العاملين عليه لتكاتف مجهوداتهم لنجاح هذا الطرح، ووصف تغطية أكثر من 21 ضعف من حجم الاكتتاب المستهدف بأنه "شهادة نعتز بها من عملائنا، ونعدهم بتحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق".

ويهدف صندوق "سيولة" إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي ابتداءًا من الغد الموافق 17 فبراير 2021.

ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

وكان باب الاكتتاب في الصندوق قد تم فتحه يوم الأحد الموافق 10 يناير الماضي بحجم إصدار مستهدف 50 مليون جنيه، وتلقّت شركة "إن آي كابيتال" طلبات أدت الى تغطية الإصدار بأكثر من 21 ضعف الحجم المستهدف للصندوق. ويتم ابتداءًا من الغد فتح باب تلقى طلبات الشراء والاسترداد اليومي فى وثائق صندوق "سيولة" عن طريق شركتي "عربية أون لاين" و"مباشر" للأفراد والمؤسسات، بالإضافة الى شركة "إن آي كابيتال" للمؤسسات الكبرى.

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