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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسيوط» تحيي «أسبوع الوئام العالمي» بين الأديان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:26 ص
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الإخوة تقوم على ثقافة الحوار والقبول والاحترام المتبادل وتحقيق العيش المشترك على مبدأ أن الآخر هو أخ في الإنسانية والوطن.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة أسيوط التعليمية بمناسبة الاحتفال بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، بمدرسة جمال فرغلي سلطان العسكرية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط محمد عبد المحسن، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل المديرية، ومحمود معوض، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وعلاء خضراوي، مدير إدارة الأمن بالمديرية ولفيف من قيادات الأزهر والكنيسة بأسيوط.

وأضاف وكيل الوزارة، في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، أن هذا اليوم يقدم هدية سلام مبنية على اللقاء مع الآخر، كما أنها تمثل مشروعا غير عادى للتلاقى والتعاون والتعارف المتبادل بين جميع البشر على اختلاف أنواعهم.

يشار إلى أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان قد اقترحه الملك عبدالله الثاني خلال أعمال الاجتماع العام للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في 23 أيلول 2010، لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف، حيث شدد جلالته على ضرورة "مقاومة قوى الفرقة، التي تنشر سوء الفهم وعدم الثقة، خصوصًا بين أتباع الديانات المختلفة"، وهو حدث سنوي يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ابتداءً من عام 2011.

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