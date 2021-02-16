«كردستان» تدعو مجلس الأمن أخذ مخاطر هجوم أربيل على محمل الجد

دعا رئيس إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، حكومة العراق على تطبيق الدستور العراقي، وفق لقناة العربية الاخبارية.بحسب تقرير للعربية، فقد دعا نيجرفان برزاني، رئيس إقليم كردستان العراق مجلس الأمن لأخذ مخاطر هجوم أربيل على محمل الجد.ومن جهتها، نددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بالهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل، الذي وقع يوم الاثنين في منطقة كردستان العراق، وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.ودعت الى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.. كما دعت إلى حماية العراق من التناحرات الخارجية.من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب الهجوم الصاروخي..