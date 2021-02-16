قمة اقتصادية في ألمانيا لبحث تداعيات أزمة كورونا

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إجراء مشاورات مع مسؤولي كثير من القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، وذلك في قمة اقتصادية، اليوم الثلاثاء.وتأتي المشاروات في ظل الاستياء الشديد من تباطؤ توفير المساعدات المالية التي تم التعهد بها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك بسبب استمرار القيود المفروضة في مواجهة تفشي الوباء.ومن المقرر أن يتشار مسؤولون من أكثر من 40 رابطة اقتصادية في القمة الإلكترونية.ويأتي على جدول أعمال القمة قضايا مثل: الوضع الحالي للأزمة، والقرارات الأخيرة للحكومة وحكومات الولايات، وبرنامج المساعدات، وإمكانية إعادة الفتح المتاحة بالنسبة للمتاجر أو المطاعم.