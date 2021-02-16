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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس تصوير أفيشات فيلم «آل هارون»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:07 ص
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
دعاء عبد المقصود
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أقامت الشركة المنتجة لفيلم "آل هارون" جلسة تصوير لأفيشات الفيلم "آل هارون" استعدادا لبدء التصوير خلال أيام.

وأكد منتج العمل، أنه حرص على أن تكون جلسات تصوير أفيشات الفيلم داخل مقر الشركة بالدقي لإقامة اجتماعات إضافية وتنسيق سريع ومستمر لحل أي سلبيات ربما تواجه فريق العمل وصناعه.

وكان الفنان منذر رياحنة أول الحاضرين، فيما حضر باقي النجوم المشاركين في الفيلم بالتوالي واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من خمس ساعات بدأت من الخامسة مساءً، وحضر فيها كل من الفنان إيهاب فهمي والفنان منذر رياحنة ومحمد عز وأحمد عبدالله محمود وهاجر الشرنوبي وأمير صلاح الدين والفنان حمدي هيكل والمخرج معتز حسام والمؤلف أحمد أنور.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، ومن المقرر البدء في تصويرة خلال أيام.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني وصاحبها المنتج حسني محمود، ويشارك في بطوله العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وأحمد وفيق، ومحمد عز، وأحمد عبدالله محمود، وأمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي.
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون
تصوير فيلم آل هارون

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