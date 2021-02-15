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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ضربه في قلبه».. شاهد يروي تفاصيل مقتل شاب على يد ابن خاله بالمعصرة (فيديو)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:15 م
مقتل شاب
مقتل شاب
احمد التمساح
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«بعد تعدي ابن خاله على شقيقته بالضرب المبرح، حاول أن يأتي بحقها، لكنه لم يعرف أن نهايته ستكون على يد أحد أقاربه، الذي وجه إليه طعنة نافذة في القلب».. بهذه الكلمات بدء «محمد» أحد شهود العيان بواقعة مقتل شاب على يد ابن خاله، مضيفا «في بداية الأمر نشبت مشاجرة بين المجني عليه ويدعى «نبيل» وابن خاله «مينا» بعد أن تعدى الجاني على شقيقة المجني عليه بالضرب المبرح، وفي اليوم الثاني أتى المجني عليه للجاني ليسترد حق شقيقته ليتلقى ضربة نافذة في القلب ويسقط جثة هامدة في الحال».

وتابع «محمد»، أن المجني عليه كان مخلصًا لعائلته وكارها للمشاكل والجاني كان ينوي قتله، مضيفا «أول ما نزل من البيت ضربه بالسكين في قلبه».

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا يفيد بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد ابن خاله بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، وتم ضبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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