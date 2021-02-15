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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هادية حسني: إفريقيا دائمًا منبهرة بدور مصر التنموي في القارة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:34 م
النائب هادية حسني
النائب هادية حسني
محمد الشريف - إسلام نصير
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قالت النائب هادية حسني، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، إن مصر دائمًا تمثل نموذجا رياديا لدول أفريقيا، وهذا ما لمسته بنفسها عندما جابت أفريقيا كبطلة رياضية تمثل القارة بأكملها في العديد من المحافل الرياضية الدولية.

وأضافت هادية حسني، خلال المائدة المستديرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي عقدت بمقر التنسيقية تحت عنوان دور المجتمع المدني في النهوض بالدول، وحضرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الدولة لشئون الهجرة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لشئون المرأة، وعدد من ممثلي التنسيقية في مجلس النواب والشيوخ، أنها دائما ما ترى انبهارا كبيرا من شعوب الدول الإفريقية بدورنا في مصر لدعم القارة وتنميتها.

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