سارة الأمين: دور المجتمع المدنى لا يقل أهمية عن دور الحكومة

قالت سارة الأمين، الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، إن المجتمع المدني قادر على الوصول لأماكن بعيدة ومجتمعات بدائية لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بسهولة.أضافت سارة، خلال حديثها في المائدة المستديرة التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" والمنعقدة الآن، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن إفريقيا هى أكبر مثال على ذلك، حيث استطعنا أن نحصل على الثقة التي تعتبر الخطوة الأولى للتنمية.أشارت الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الصومال، من خلال المدارس التعليمية التي تعتمد مناهج مصرية، ما يمثل القوة الناعمة لمصر.