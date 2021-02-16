أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري





كما ارتفعت سعر الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية، أما البلاديوم فتراجع 0.1% إلى 2385.30 دولار.



تواصل أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021، تراجعها أمام الجنيه المصري بمقدار جنيهين في السوق المحلي خلال التداولات الصباحية، متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1880 دولارا للأوقية.على المستوى العالمي، فقد تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم لسجل نحو 9.7 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 794 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 681 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 832 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 529 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 454 جنيهًا.وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.32.جنيهًا.وفيما يخص أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد شهدت أيضًا بعض التغييرات خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم الأثني المقابل بالجنيه المصري اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 915 جنيهًا، وسجل وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 686 جنيهًا.أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.40 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 28.46 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 915 جنيهًا.وفيما يخص المعادن النفسية الأخري، فشهدت أسعار البلاتين، اليوم ارتفاعًا، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.