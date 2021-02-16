رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:40 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
طباعة
تواصل أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021، تراجعها أمام الجنيه المصري بمقدار جنيهين في السوق المحلي خلال التداولات الصباحية، متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1880 دولارا للأوقية.

على المستوى العالمي، فقد تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم لسجل نحو 9.7 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 794 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 681 جنيهًا.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء


وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 832 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 529 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 454 جنيهًا.

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.32.جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
وفيما يخص أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد شهدت أيضًا بعض التغييرات خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم الأثني المقابل بالجنيه المصري اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 915 جنيهًا، وسجل وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 686 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.40 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 28.46 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 915 جنيهًا.

وفيما يخص المعادن النفسية الأخري، فشهدت أسعار البلاتين، اليوم ارتفاعًا، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات. 

كما ارتفعت سعر الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية، أما البلاديوم فتراجع 0.1% إلى 2385.30 دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بعلاج الطفلة شهد عصام والمساهمة في سداد ديون أسرتها (صور)

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)