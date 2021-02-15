البرهان يطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على تطورات الأوضاع بالسودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص حكومة الفترة الانتقالية على تطوير شراكتها وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله في كافة المجالات.وأشاد البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، بموقف الاتحاد الداعم لحكومة الفترة الانتقالية وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.واطلع رئيس المجلس السفراء على التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها السودان وما يتصل بها من تطورات بدول المنطقة.وأكد السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، عزم الاتحاد على توثيق شراكته معها فيما يلي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة في السودان.وأثنى دوول على الدور البناء الذى يلعبه السودان في استقرار المنطقة بصفته رئيسا للهيئة الحكومية للتنمية (الايقاد) معلنا عن دعم الاتحاد للحل السلمى والدبلوماسي للتوترات بين السودان وإثيوبيا.وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، التزام الاتحاد بدعم الحكومة الائتلافية المدنية الجديدة لتحقيق الإصلاحات التي تسعى لها، وإدراكه لدور الجيش في الإتلاف بصفته حاميا لعملية الانتقال السلمي.وعبر السفير عن تطلع الاتحاد لتقوية الشراكة مع السودان بالاتفاق على حوار سياسي واستراتيجي واسع بين الجانبين، مؤكدا مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للانتقال الديمقراطي في السودان بما يوفر السلام والازدهار والعدالة للجميع.