الرئيس التونسي يؤكد مواصلة تقديم الدعم اللازم لاستقرار ليبيا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، التطورات الليبية مع وزير الخارجية بحكومته عثمان الجرندي.وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن هذا اللقاء كان فرصة لتجديد التأكيد على وقوف تونس الثابت إلى جانب ليبيا، واستعدادها الدائم لمواصلة تقديم الدعم اللازم لها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي كامل المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، تونس، وعقد لقاء مع الرئيس قيس سعيد، في قصر قرطاج.كما استقبل الجرندي كوبيش اليوم، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا.وأكد الوزير التونسي التزام بلاده الدائم باستقرار ليبيا، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.