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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد محسن يكتب: هحكيلك عن فؤش

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:37 م
محمد محسن
محمد محسن
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لو اتكلمنا عن محمد فؤاد نقدر نقول الكثير من الكلام فهو ابن البلد والصوت المختلف.. نتذكر الشجن اللي اتربينا عليه و الفرحة والسعادة اللي كنا بنلاقيها لما ينزل شريط أيام ماكان اسمه شريط مش سي دي وألبوم.. ايام الكلمات واللحن والتوزيع لأغاني كانت بمتثل لجيل سعادة وفرحه وحب.. كل أغنية حالة نعيشها (مشينا.. بودعك.. الحب الحقيقي.. فاكرك يا ناسيني).

أغاني عديدة مازلت تعيش معنا وحافظينها وبنرددها حتى الآن، لدرجة أننا نستطيع الجزم أنه لا يوجد أحد من جيل التسعينات لا يحفظ أغنيه التى كسر من خلالها كل الحواجز، وقدم لون مختلف من الغناء تحدى به الجميع، ونجح وسطع نجمة ليبقي واحد من أبرز نجوم جيله.

ولكن ما يدعو للأسف أن «فؤش» تاه ما بين التمثيل والغناء والبرامج والسياسة، وكان نجاح فيلم «إسماعيلية رايح جاي» وتحقيقه أعلي الإيرادات آنذاك، جعله يركز فى «كاريير الممثل» لينسي المطرب مع الوقت، ليبتعد شيئ فشيئا، واكتفى بعمل اغاني سينجل (كل فين وفين» كنوع من الاستسهال، وأغلبها لم تكن تليق به أو بتاريخه، واتسعت الدوامة بمرور الزمن، حتى باتت حفلاته مطفيه معتمدة علي اسم بدون روح، أشبه بحفلات المطربين الصاعدين.

خطوات متراجعة كانت سبب في اختفاء المطرب محمد فؤاد، الذى بقي يبحث عن نفسه، وظهر أمام الجميع أنه غير من تفكيره، وقرر نسيان كل ما فات، والبدء من جديد، مستغلا فرصة تردى سوق الغناء، وكانت البداية من أغنية «ليه» هى أغنية لطيفة، لكنها لم تكن على المستوى الذى ينتظره جمهوره، الطامع فى المزيد.

هذه الرسالة التى أدركها محمد فؤاد جيدا، ليفاجئنا فى عيد الحب بأغنية أقل ما يقال عنها أنها متكاملة، وجاءت كلماتها التى كتبها أسامة محرز، معبرة جدا عن الحالة التي يعيشها بطل الأغنيه من شجن في العلاقه والتوهة التي يعشها كثير منا، ولحنها اقل ما يقال عنه انه تحفة فنية من العبقري وليد سعد، يجعلك تعيش حالة من الحنين والحب في كل جمله لحنية وسنيو عالمي، خصوصا في جملة (جربت أنساها بغيرها وقول كان ماضي وفات توحشني..اروحي أتمنى أشوفها لو في سكات أرجع وأصارح نفسي وأقولي – لأ – خلينا اخوات) وتوزيع عالمي للموزع الشاب خالد نبيل،الذى استطاع أكمال المنظومة باستخدام الآلات الموسيقية في مكانها في كل جملة.
احتفائى بالأغنية لم يكن من كونها مجرد أغنية تعبر عن حالة وجدانية، وإنما يأتى الاحتفاء من منطلق أنها تعد بداية جديدة لـ «فؤش »، الذى اتمنى أن يكون قد أدرك أن الفن يحتاج تعب وصبر، وأن الاستسهال يأخد من صاحبه لا يضيف له، ويكون متيقن أن الفترة المقبلة تحتاج منها السير على نفس النهج، وتقديم أعمال علي نفس مستوي «احكيلك»، إن لم يكن أفضل.
أمنى نفسى بعودة جديدة لـ «فؤش» وكل عناصر جيله ليتصدروا الساحة مجددا بأعمال محترمة، تعيدنا للفن الذى تربينا عليه، بعيدا عن التردي الذي نال من الغناء فى الفترة الأخيرة

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