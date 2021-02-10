أحكيلك.. موعد طرح ألبوم محمد فؤاد الجديد 2021

الفنية والغنائية.

موعد طرح ألبوم محمد فؤادوقرر فؤش أن يطرح ألبومه بطريقة السنجل على أن يفرج عن كل أغنية منفردة ويطرح التالية بعد فترة لا تقل عن 10 أيام، حيث فضل أن يشوق جمهوره لألبومه بطريقة الأغاني السنجل، ليعلن عن موعد طرحه بالكامل مع آخر أغنية له يطرحها في الألبوم، خاصة بعد غيابه الذي وصل جمهوره بأن يسألوه عن سبب غيابه خلال العام الماضي، وطالبوه بالعودة للغناء مرة أخرى وطرح ألبوم جديد.تفاصيل أغنية أحكيلكواستطاع فؤاد أن يحقق نجاحًا كبيرًا بطرحه لثالث أغاني الألبوم التي تحمل عنوان "أحكيلك"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، حتى أنها انضمت لقائمة الأكثر بحثًا على موقع البحث العالمي "جوجل"، كما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.وتعاون محمد فؤاد خلال أغنية "أحكيلك" مع االملحن وليد سعد، وهي من توزيع خالد نبيل، حيث يتعاون محمد فؤاد فى الألبوم الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين.آخر أعمال فؤشوطرح فؤاد أغنية "ليه" مطلع العام الجاري، وتعاون خلالها مع الشاعر أسامة محرز والملحن محمد خلف، والموزع الموسيقى أحمد عبدالسلام، ووصلت أغنية محمد فؤاد الجديدة للترتيب رقم 6 في تريند موقع "يوتيوب" خلال 24 ساعة، وتخطت الـ250 ألف مشاهدة، كما طرح خلال نهاية العام الماضي أغنية بعنوان "الحفلة"، وتعاون بها مع مطربي أغاني المهرجانات الشعبية، ومؤلف الكلمات الدبل زوكش، والملحن علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.شائعة وفاة محمد فؤادوتعرض فؤاد الفترة الماضية لشائعة انتشرت تفيد بأنه وافته المنية بعد تدهور حالته الصحية، وتصدرت الشائعة محركات البحث جوجل، رغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية ومن الفنان نفسه، وعدم وجود أي تدهور في حالته الصحية، بل وبعد خروجه من المستشفى بالفعل.