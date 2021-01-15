محمد فؤاد ينضم لنادي تريندات «يوتيوب» بأغنية «ليه»

استطاع المطرب محمد فؤاد تحقيق نجاح كبير فور ظهور أغنيته "ليه" التي طرحها بشكل منفرد منذ ساعات وهي ضمن ألبومه الغنائي الجديد.ووصلت أغنية محمد فؤاد الجديدة للترتيب رقم 6 في تريند موقع "يوتيوب" خلال 24 ساعة، وتخطت الـ250 ألف مشاهدة.وتعد أغنية "ليه" أولى أغنيات ألبوم محمد فؤاد الجديد، وتعاون خلاله مع كل من الشاعر الغنائي أسامة محرز، والملحن محمد خلف، والموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام.