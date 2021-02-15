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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:45 م
الإسكان
الإسكان
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14، من خلال عمليات البحث  المستمرة على محركات البحث الشهيرة عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن الإعلان الرابع عشر عن 100 ألف وحدة سكنية، في نوفمبر الماضي 2020، انطلاقا من مبادرة "مليون وحدة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف حصول كافة المواطنين على وحدات سكنية إذا انطبقت عليهم الشروط، تخفيفا عليهم، ودعم من الدولة لهم.

موعد نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14


يمكن للمواطنين الذين يرغبون في معرفة نتيجة الإعلان الرابع عشر للوحدات السكنية، الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من خلال الرابط  التالي:www.mhuc.gov.eg، حيث يستطيع الفرد متابعة وتتبع كافة المعلومات المتعلقة بشأن شقق الإسكان.

وبعد الدخول على الموقع يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي، والنقر على كلمة الاستعلام، بعد بعدها تظهر كافة البيانات المتعلقة بالشقق، كما يمكن للمواطن  الاتصال بالأرقام التالية لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية: وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

المدن التي توجد بها الواحدات السكنية بالإعلان الرابع عشر 

أعلنت صندوق التمويل العقاري، ووزارة الإسكان، من خلال الإعلان الرابع عشر، الأماكن التي توجد بها شقق الإسكان، حيث تتواجد في إحدى عشر  مدينة ببعض المحافظات، وهي: حدائق العاصمة، بدر، حدائق أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، العبور الجديدة، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الأوراق والمستندات التي تحددها الوزارة، ووفقا للشروط التي حددها صندوق التمويل العقاري.

كما حددت الوزارة أسعار الشقق التي جاءت في الإعلان الرابع عشر، والتي تتراوح المساحات فيها ما بين 75 و90 مترًا، حيث تتضمن غرفتين وصالة، أو ثلاث غرف وصالة، حيث من المقرر أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

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موعد نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

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