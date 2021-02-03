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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:38 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
ياسمين محمود
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في نوفمبر الماضي 2020، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الإعلان الرابع عشر للتقديم في 100 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل في 11 مدينة بجميع المحافظات، وفقًا للشروط التي تم إعلانها من جانب صندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها، وفقًا لمبادرة «مليون وحدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمكن الجميع من الحصول على شقة سكنية طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

وحدد الإعلان الرابع عشر أماكن الوحدات السكنية علي النحو التالي:«حدائق العاصمة، بدر، حدائق أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، العبور الجديدة» وتتراوح المساحات ما بين 75 و90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر، وشروط التقدم للحصول على شقق في الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي.

موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

ويمكن للمواطنين الذين تقدموا بطلب للحصول على شقق في الإسكان الاجتماعي للإعلان الرابع عشر، متابعة آخر المستجدات الطلب وموعد الإعلان عن طريق الخطوات التالية:

- يدخل الراغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان www.mhuc.gov.eg.

- تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.

- كما لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية: الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

- كما يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

ما هي شروط الحجز بالإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا.

- أن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة، و50400 جنيه سنويًا للأعزب.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر).

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها.

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