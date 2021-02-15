الهند تشحن لقاحات كورونا إلى كندا في غضون شهر

أعلن معهد سيروم الهندي أنه سيشحن لقاحات كورونا إلى كندا بغضون شهر، في إشارة إلى تراجع الخلاف الدبلوماسي الذي أثاره رئيس الوزراء الكندي بشأن الاحتجاجات السياسية في الهند.وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي للمعهد، الذي ينتج لقاحات أسترازينيكا أوكسفورد، إن الهند تنتظر الموافقات التنظيمية من كندا، وستصل اللقاحات إلى كندا في أقل من شهر.وكان جاستن ترودو، رئيس وزارء كندا قال إن احتجاجات المزارعين التي استمرت شهورا في ضواحي دلهي كانت مثيرة للقلق، ما أثار غضب الحكومة الهندية التي قالت إنها مسألة داخلية.لكن في الأسبوع الماضي، تحدث ترودو مع نظيره الهندي ناريندرا مودي وناقشا التزام البلدين بالديمقراطية.وقال مودي إن الهند ستبذل قصارى جهدها لتزويد لقاحات COVID-19 التي تطلبها كندا.