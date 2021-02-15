مواعيد امتحانات جامعة الأزهر الفصل الدراسي الأول 2021، تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد الجداول، وذلك بعد ند أجازة نصف العام أسبوعا من تاريخه وفقا للحالة الصحية التي تمر بها البلاد، عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.





مواعيد امتحانات جامعة الأزهر الفصل الدراسي الأول 2021

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة مواعيد امتحانات جامعة الأزهر، المتعلقة بالتيرم الأول، للعام الدراسي الجديد، وبعد مد أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، حيث من المقرر أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت الموافق 27 من فبراير 2021م، بنظام التعليم الهجين الذي اعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

مواعيد وضع جداول الامتحانات





ووفقا لما جاء في البيان الذي أصدرته جامعة الأزهر، فقد قررت الجامعة استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة، في الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقا للجداول التي ستعلنها كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، خلال الفترة المقبلة.





لوائح تنظم عملية الامتحانات





وأضافت الجامعة في تصريحاتها الرسمية، أنه قد تقرر أداء الامتحانات بالكليات طبقا للوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أزمة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.

وأشارت الجامعة، أن مجلس الجامعة سوف يناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.



