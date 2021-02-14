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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر: استئناف امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد إجازة نصف العام

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:25 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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بعد إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع، بدأ طلاب جامعة الأزهر في البحث عن موعد امتحانات جامعة الأزهر الفصل الدراسي الأول 2021.

وأصدرت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، بيانًا قالت فيه إنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها، مساء أمس السبت، 13 من فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت الموافق 27 من فبراير 2021، بنظام التعليم الهجين الذي اعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تقرر إجراء الامتحانات بالكليات وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

كما أوضحت جامعة الأزهر أن مجلس الجامعة سوف يناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.

وكشف الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، عن أن امتحانات الأزهر مدتها لن تزيد على ثلاثة أسابيع، وحسب ظروف كل كلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما شدد "المحرصاوي" على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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