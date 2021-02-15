اشتباكات خلال انتخابات نقابة المحامين بجنوب القاهرة

شهدت انتخابات نقابة المحامين بجنوب القاهرة، اشتباكات وتعدي بين المرشحين، وسط تجمع العشرات من أعضاء النقابة.وتم تداول فيديوهات توثق إصابة عدد من المرشحين والمحامين بإصابات بليغة.وأكد عدد من المحامين أن هناك أطراف من غير المحامين تم الاستعانة بهم للاعتداء على المحامين.وتم إيقاف الانتخابات بعد تزايد الاشتباكات، بقرار من اللجنة المشرفة.