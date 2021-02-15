جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفى للصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، جدول المواعيد الخاص بانتخابات التجديد النصفي.وتُقدم طلبات الترشح في "القاعة المستديرة" بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة.وينص القانون على حق ترشح الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.ومن ضمن الشروط ألا يكون قد وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويطلب كافة المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة (۲۰۲۰)، وتمغة صحفية بقيمة (100 جنيه) للترشح للعضوية، و(۲۰۰ جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب.ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.وفيما يلي المواعيد المحددة: