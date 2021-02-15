موقع صندوق الإسكان الإجتماعي للاستعلام عن موقف حجز شقق الإعلان العاشر

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بعدة طرق بالإضافة إلى إتاحة





جدير بالذكر أنه تم توفير أكثر من طريقة للاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إلكترونيا تسهيلا علي المواطنين:

طرق الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعيجدير بالذكر أنه تم توفير أكثر من طريقة للاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إلكترونيا تسهيلا علي المواطنين: _ يتم القيام بتسجيل الدخول إلى الرابط من هنا. - ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي يرغب في الإستعلام عن حصوله على وحدة سكنية ويتبع ذلك إدخال كلمة كلمة السر. - ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي يرغب في الإستعلام عن حصوله على وحدة سكنية ويتبع ذلك إدخال كلمة كلمة السر.



- والخطوة التالية هي الضغط علي زر تسجيل الدخول.



- وفي حال لم يكن للمواطن الذي يرغب في الإستعلام حساب بالفعل فبإمكانه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط علي إنشاء حساب جديد على الموقع.



أرقام الاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي



ويمكن للمتقدمين بطلب الحصول علي شقق الاستعلام عن طريق الاتصال بالأرقام التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول أو 5999 و090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان