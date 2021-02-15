موقع صندوق الإسكان الإجتماعي للاستعلام عن موقف حجز شقق الإعلان العاشر
الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:53 م
اسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن موقع صندوق الإسكان الإجتماعي للإستعلام عن موقف حجز شقق الإعلان العاشر حيث أتاحت موقع صندوق الإسكان الاجتماعي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بعدة طرق بالإضافة إلى إتاحة التقديم مره أخري للحصول علي شقق الإسكان الإجتماعي لمن هم منخفضي الدخل من المواطنين المصريين من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
وكان الصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فد صرح بقرب الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها.
- والخطوة التالية هي الضغط علي زر تسجيل الدخول.
- وفي حال لم يكن للمواطن الذي يرغب في الإستعلام حساب بالفعل فبإمكانه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط علي إنشاء حساب جديد على الموقع.
ويمكن للمتقدمين بطلب الحصول علي شقق الاستعلام عن طريق الاتصال بالأرقام التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول أو 5999 و090071117 من أي خط أرضي.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة،حتي يتسني لهم الحصول علي الوحدات السكنية.
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موعد نتيجة الإسكان الإجتماعي الإعلان العاشر
وكان الصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فد صرح بقرب الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها.
طرق الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي
جدير بالذكر أنه تم توفير أكثر من طريقة للاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إلكترونيا تسهيلا علي المواطنين:
جدير بالذكر أنه تم توفير أكثر من طريقة للاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إلكترونيا تسهيلا علي المواطنين:
_ يتم القيام بتسجيل الدخول إلى الرابط من هنا.- ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي يرغب في الإستعلام عن حصوله على وحدة سكنية ويتبع ذلك إدخال كلمة كلمة السر.
- والخطوة التالية هي الضغط علي زر تسجيل الدخول.
- وفي حال لم يكن للمواطن الذي يرغب في الإستعلام حساب بالفعل فبإمكانه إنشاء حساب جديد من خلال الضغط علي إنشاء حساب جديد على الموقع.
أرقام الاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي
ويمكن للمتقدمين بطلب الحصول علي شقق الاستعلام عن طريق الاتصال بالأرقام التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول أو 5999 و090071117 من أي خط أرضي.
الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان
والطريقة الثالثه هي الاستعلام عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكن للعملاء إرسال كافة الاستفسارات، ويمكن زيارتها عبر الرابط التالي من هنا.
تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي
ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة،حتي يتسني لهم الحصول علي الوحدات السكنية.
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