تفاصيل انهيار عقار روض الفرج: 10 ساعات للبحث عن الضحايا.. وصدر له قرار تنكيس منذ 25 سنة

- تفاصيل المعاينة الأولية

- أقوال الشهود

- تشكيل لجنة هندسية

- الاستعانة بـ"لوادر" لرفع الركام

واصل رجال الحماية المدنية التنقيب عن جثث الضحايا في انهيار عقار بشارع جزيرة بدران المتفرع من شارع خورشيد بدائرة قسم شرطة روض الفرج، طوال 10 ساعات منذ مساء أمس الأحد، حتي صباح اليوم الإثنين.وباشرت النيابة العامة بشمال القاهرة، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام، التحقيقات في حادث الانهيار، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتبين من التحقيقات أن العقار صدر له قرار تنكيس له منذ 25 سنة دون تنفيذ القرار حتي يوم الانهيار.وتبين من معاينة النيابة العامة للعقار أنه مكون من أربعة طوابق على مساحة 80 مترًا مربعًا تقريبًا، وبدأ الانهيار في الجزء الخلفي، وتقطن العقار أسرتان، وأثناء عملية الإنقاذ انهار جزء من السلم الخاص بالعقار على رجال الحماية المدنية مما أدى إلى إصابة أمين الشرطة، وتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر.أكد الشهود أنهم فوجئوا أثناء تواجدهم في منازلهم بسماع صوت يشبه الانفجار الكبير وارتطام، فخرجوا على الفور لاستطلاع ما يحدث فوجدوا العقار ينهار، فهرولوا إليه لإنقاذ من فيه من سكان وأبلغوا شرطة النجدة ورجال الحماية المدنية التي حضرت على الفور.وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لبيان أسباب انهيار العقار وفحص العقارات المجاورة لبيان سلامتها، والاستعلام من إدارة الحي لبيان إذا كان صادر قرار إزالة للعقار.استعان رجال الحماية المدنية، بـ "لوادر" تابعة لحى روض الفرج للقيام بعمليات البحث تحت أنقاض موقع انهيار منزل من طابقين لانتشال شخص مفقود ولرفع ركام العقار، وقامت أجهزة حي روض الفرج بمعاونة الحماية المدنية بإخلاء 3 عقارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار، حفاظًا على أرواح المواطنين قاطنيه لحين التأكد من سلامتها.كانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 3 جثث وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة والمحافظة إلى مكان الحادث، ودفعت الحماية المدنية بعربات إنقاذ ومعدات لرفع الركام، وانتشر أفراد القوة للبحث عن ضحايا.