رئيس حزب المؤتمر ناعيًا البدرى فرغلي: قدم الكثير لكل أبناء الوطن

نعى حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، البرلماني السابق البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب عن بورسعيد ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي وافته المنيه صباح اليوم.وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، أن البدري فرغلي، قدم الكثير لأبناء بورسعيد وكل أبناء الوطن، سائلا الله أن يسكنه فسيح جناته.