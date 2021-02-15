الرجوب يطلع القنصل الفرنسى على تطورات حوار القاهرة وإجراء الانتخابات

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تركواز، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة على صعيد ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.ووضع الرجوب القنصل الفرنسي خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، في صورة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، مشيرا إلى أن كافة فصائل العمل الوطني أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.كما استعرض الرجوب الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والتي ستعقد في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس، مشددا على أهمية الدور الفرنسي في الرقابة على الانتخابات، وعلى ضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل لضمان عقد الانتخابات في القدس، وفقا لوكالة وفا.من جانبه، أعرب تركواز عن ترحيب بالجهود الرامية لعقد الانتخابات، مؤكدا استعداد فرنسا تقديم كل الدعم اللازم.