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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:39 م
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، في افتتاح رئاسي، خلال ساعات، تأكيدًا لانفراد "الدستور" قبل أيام، حيث ينطلق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بتشغيل 3 مستشفيات و٢٢ مركز ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج.

وقال بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال التكنولوجيا لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين سيتحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، ويكون داعم لها، مشيرًا أن العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات بكفاءة ووفق المقاييس العالمية.

ويشمل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالإسماعيلية، مستشفى (مجمع الإسماعيلية الطبي)، الذي يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى (مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، الذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسِرة رعاية مركزة، و6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 أسِرة رعاية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا.

وأوضح السبكي أن مشروع التأمين الصحي يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن سجل منهم 1.1 مواطن حتى الآن في المنظومة، وذلك من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية، مع بدء المرحلة الثانية من المنظومة في المحافظة، بتكلفة للمشروع 10،125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

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