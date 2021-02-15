«المصريين الأحرار» ناعيا البدري فرغلي: تبنى حقوق المعاشات ودافع عن العمال

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، وفاة البرلماني السابق المخضرم البدري فرغلي أحد كوادر حزب التجمع.وأعرب الحزب عن تعازية لكل أسرة الراحل ومحبيه وكوادر حزب التجمع في رحيل قيمة وقامة وطنية تبنى بقوة قضايا العمال ودافع عن حقوق أصحاب المعاشات حتى الرمق الأخير.ودعا المصريين الأحرار الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة الصبر والسلوان.